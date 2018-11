Weihbischof in Forchheim: heilige Elisabeth dient heute noch als Vorbild

"Elisabeth hatte ein erfülltes Leben, weil es ausgefüllt war mit Liebe." Unter diesen Gedanken stellte der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl seine Predigt am Gedenktag der Heiligen in dem nach ihr benannten Caritas-Alten- und Pflegeheim in Forchheim. Dort feierte man das 20-jährige Jubiläum der Weihe des jetzigen Gebäudes. Gemeinhin bezeichne man ein langes Leben als erfüllt, sagte Gössl. "Er hat sein Leben ja noch gar nicht gelebt", sage man oft, wenn jemand jung stirbt. Das könne man auch von Elisabeth behaupten. Auch sie habe ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Denn sie starb bereits mit 24 Jahren - "ausgezehrt durch Askese und die Sorge um Arme und Kranke".

Landgräfin von Thüringen

Als Landgräfin von Thüringen, so der Weihbischof, hätte sie ein bequemes und langes Leben führen können. Doch - wie ihr Zeitgenosse Franziskus von Assisi fasziniert vom Ideal der Armut - habe sie ihr Leben den Bedürftigen gewidmet. Denn ihre Armut sei eine gefüllte Armut gewesen, ausgefüllt mit Nächstenliebe. In einer rauen Welt voller Gewalt und trotz eigener harter Erfahrungen habe Elisabeth sogar denen Liebe erwiesen, die sie wegen ihrer Großzügigkeit hassten. Es sei fesselnd, wie viel in Elisabeths kurzes Leben hineinpasste - so viel, dass sie noch heute Vorbild sei. Dieses Vorbild, sagte Gössl, "gibt uns den Impuls, einander Gutes zu tun, auch wenn es schwer fällt."

Bis an die Grenzen

Das gelte auch für die Arbeit im Pflegeheim, bei der man leicht an die Grenzen seiner Kraft stoßen könne. Dann fordere Elisabeth auf: "Die Liebe muss größer sein als der tägliche Ärger." Kraft dazu könne die Begegnung mit Jesus Christus verleihen - etwa "hier in der vor 20 Jahren geweihten Kapelle des Hauses". Auf die Kräfte zehrende Sorge um pflegebedürftige Menschen ging auch der stellvertretende Landrat Edgar Büttner (SPD) in seinem Grußwort ein. Angehörige gelangten dabei oft an die Grenze der Belastbarkeit. Dann sei es wichtig, dass Pflegeheime die Versorgung alter Menschen gewährleisteten. "Die größte Kulturleistung eines Volkes ist die Zufriedenheit seiner Alten", zitierte Büttner ein japanisches Sprichwort. Er dankte der Leitung und den Mitarbeitern des Heims St. Elisabeth, dass sie diese Leistung erbringen. Der Einrichtungsleiter Paul Schlund konnte neben Büttner, der auch die guten Wünsche von Landrat und Oberbürgermeister überbrachte, Vertreter der Kooperationspartner des Hauses begrüßen: von der Kolpingsfamilie, die jährlich ein Grillfest organisiert, vom Liederkranz Hallerndorf, der seit 15 Jahren im Advent in der Kapelle singt, von der Pfarrei Don Bosco und aus dem Caritas-Altenheim von Hendrykow in Polen. Beim Gottesdienst konzelebrierten außer dem Hausgeistlichen Pfarrer Josef Loskarn Regionaldekan Martin Emge und der Pfarrer von Baiersdorf, Mathew Kiliroor, der die indischen Ordensfrauen Apostilic Sisters of Mary Immaculate in die Einrichtung vermittelt hat. Das heutige Gebäude wurde am 19. November 1998 vom damaligen Weihbischof Werner Radspieler geweiht. Es war ab 1994 errichtet worden und ersetzte einen Vorgängerbau von 1966.