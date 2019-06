Weichstellen verhindern Öffnung des Wanderparkplatzes in Weißenohe

Die Gerüchteküche in Weißenohe brodelt. Grund ist der immer noch nicht freigegebene Wanderparkplatz in Weißenohe. Gerade an den Wochenenden und Feiertagen wird Weißenohe von Touristen überschwemmt. Der Wanderparkplatz soll die Parksituation entschärfen. Doch trotz beständigem Drängen der Gemeinde und der Verwaltung und nun auch des Amts für ländliche Entwicklung wird der Platz nicht eröffnet. Auch der versprochene Termin Christi Himmelfahrt wurde nicht eingehalten. Zunächst sei die nicht funktionsfähige Teermaschine von der Firma als Grund angegeben worden. Warum die letzte Teerschicht nun immer noch nicht aufgetragen wurde, bleibt den Weißenohern ein Rätsel. Die Gemeinderätin Michaela Gruber (FWG) wollte, dass auf die Gerüchte mit fachlichen Aussagen reagiert wird. "Es gibt Gerüchte, dass der Platz deshalb nicht freigegeben werde, weil er sich absenke", sagte Gruber. Die Spekulationen im Dorf reichten bis zu einem unterirdischen See, der dort in der Vergangenheit vielleicht war. Markierungen am Parkplatz gaben diesen Gerüchten weiteren Auftrieb. "Es sind Weichstellen gefunden worden. Diese haben wir markiert und bereits beanstandet", erklärte Bürgermeister Rudolf Braun (WGA). Die alten Weiher, die früher am Ort des Wanderparkplatzes waren und an die sich der eine oder andere Bürger noch erinnere, sind für den Bürgermeister Erklärung für die Entstehung der Gerüchte. Die Weiher hätten jedoch mit den Weichstellen nichts zu tun. Gemeinderat Norbert Weber (Grüne) wurde von Bürgern angesprochen, dass der Parkplatz zu kahl aussehe. Doch bereits in den Planungen sind Büsche vorgesehen und diese werden auch noch gepflanzt. Eine andere Sorge plagte Norbert Sulzbacher (WGA) hinsichtlich des noch immer nicht freigegebenen Wanderparkplatzes. In wenigen Wochen ist Weißenoher Kirchweih. "Können die Schausteller überhaupt auf den Platz?", fragte Sulzbacher. Das habe die Gemeinde nicht in der Hand, meinte der Bürgermeister, der auch weiterhin bei der Firma hartnäckig auf eine Eröffnung des Platzes pochen will.