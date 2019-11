Wegen MDK-Gesetzesreform: Landen Patienten künftig auf der Straße?

Reform der MDK-Gesetzes: Ist es realitätsfern?

"Betrachtet man die in der Praxis stattfindenden Fälle, greift die Gesetzesreform an den falschen Stellen", argumentiert der Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD), Dr. Josef Düllings.

"Es ist Nachgewiesen, dass die überwiegende Anzahl aller vom MDK geprüften Rechnungen korrekt ist. Überprüft werden nur Rechnungen, bei denen wir bereits Behandelt haben - etwa, wenn ein Patient aus Sicht der Krankenkassen auch ambulant hätte behandelt oder eher entlassen werden können", so Düllings weiter. Als Grund dafür führt er häufig fehlende Kapazitäten im ambulanten Bereich an. Aus seiner Sicht ein wachsendes Problem.

Er erklärt weiter: "Wir können diese Patienten nicht ins Nirgendwo entlassen, wenn sie weitere ambulante Betreuung benötigen, die aber nicht verfügbar ist!"

Landen die Patienten künftig auf der Straße?

Auch Sven Oelkers hat große Sorge, dass die Reform an den falschen Eckpunkten ansetzt. "Nicht immer ist die passende ambulante Nachbehandlung verfügbar. Gerade in stark belegten Abteilungen wie der Inneren Medizin ist die durchschnittliche Verweildauer unseres Klinikums höher als der vorgegebene Wert des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)", erklärte er. In den allermeisten Fällen würden im Klinikum Forchheim die Rechnungen für die Aufenthaltsdauer der Patienten kritisiert. Oelkers mahnt: "Schon jetzt nehmen wir in Kauf, dass das Klinikum für die Leistungen nicht vergütet wird, weil die Weiterversorgung der Patienten anderweitig nicht gesichert ist." Die mit der Reform auftretenden Strafaufschläge würden den Druck nun weiter verstärken. Dies könne nicht im Interesse der kranken Menschen sein, sind sich die Experten einig.