Wasserleitung in Hallerndorf gebrochen

Am Sonntagnachmittag ist es in Hallerndorf zu einem Wasserrohrbruch gekommen. An der Kreuzung Trailsdorfer Straße/Forchheimer Straße brach am späten Nachmittag unterirdisch eine Wasserleitung. Das auslaufende Wasser führte dazu, dass die Straße überspült wurde. Wegen des Lecks war in zahlreichen Haushalten in Hallerndorf und anderen Eggolsheimer Gemeindeteilen zeitweise das Wasser weg.

Torsten Gunselmann, Bürgermeister in Hallerndorf, berichtete noch am Sonntag auf Facebook über den Wasserrohrbruch:

Ab 6 Uhr waren am Montag Arbeiter des Wasserzweckverbandes Eggolsheimer Gruppe (ZWE) im Einsatz, um das gebrochene Rohr in Hallerndorf zu reparieren. Bis circa 13 Uhr wurde das schadhafte Rohr ausgetauscht und die "Lage normalisiere sich wieder", erklärte ein Sprecher des ZWE.