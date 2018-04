Wandern boomt im FSV, die Kultur schwächelt

Arbeitskreise vakant





Die Ausgaben





Termine





100 Wanderungen





Mehr im Netz:

http://www.fsv-ev.de/downloads.html

Etwas auf der Strecke bleibt dabei die Kultur, der zweite Aufgabeschwerpunkt des Heimatvereins. Der FSV verfügt derzeit über 6918 Mitglieder und einen Jahresetat von rund 100.000 Euro.Schon fast euphorisch klang der Rechenschaftsbericht des Hauptvorsitzenden und Altlandrates Reinhardt Glauber aus Pinzberg in der Jahreshauptversammlung in Bezug auf die geplante "Premium-Wanderregion" mit dem etwas sperrigen klingenden Namen "Fränkische Schweiz: Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil". Nachdem die äußerst komplizierte EU-weite Ausschreibung nun seit März auf dem Markt ist, soll im April noch die Auftragsvergabe erfolgen. Dann werden 3000 Kilometer ausgewählte Wanderwege digital erfasst und komplett neu ausgeschildert.Daher bat Glauber während der Versammlung in der "Alten Post" in Obertrubach um Zurückhaltung bei der Markierung neuer Wanderwege. Die Neumarkierung wird komplett über das EU-Programm "Leader" finanziert. Im Vorgriff darauf fanden schon Ausbildungen zum Wege- und zum Wanderwart statt. Diese werden ob des durchschlagenden Erfolges in diesem Jahr sogar wiederholt.Unzufrieden ist Glauber mit der Entwicklung im kulturellen Bereich. Nachdem die Arbeitskreise Bauen und Gestalten, Heimatkunde, Volksmusik und Naturschutz praktisch vakant sind und keinerlei Aktivität stattfindet, hat auch Walter Tausendpfund angekündigt, seinen Posten als Schriftleiter der Vereinszeitschrift, die er seit 31 Jahre leitet, aufgeben zu wollen. Es sollen Jüngere ran, um dem Verein eine Zukunft zu geben.Positiv sticht bei der Kulturarbeit der Arbeitskreis Tracht hervor, berichtete Tausendpfund als Kulturausschussvorsitzender. Dank des Arbeitskreisleiters Walter Appelt entwickelt sich die erneuerte Männertracht sehr positiv. Eine noch bessere Schlagkraft erwartet man von der Fusionierung der beiden Arbeitskreise Männertracht und Frauentracht, da viele Tätigkeiten gemeinsam unternommen werden können.Der Kassenbericht, der in Abwesenheit der Kassenleiterin von Glauber verlesen wurde, zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis von 101.000 Euro. 665 Euro mussten aus den Rücklagen entnommen werden, die sich auf rund 23.000 Euro belaufen. Der neue Haushalt umfasst ein Volumen von 103.000 Euro. Größte Einnahmen sind mit 43.000 Euro die Mitgliedsbeiträge und der Zuschuss zur Wegepflege in Höhe von 15.437 Euro, der jedoch zu 90 Prozent an die Ortsgruppen weitergegeben wird.Bei den Ausgaben schlägt vor allem der Zuschuss für die Vereinszeitschrift in Höhe von 21.000 Euro zu Buche, gefolgt von den Personalkosten mit 14.000 Euro und die Verbandsbeiträge von 9000 Euro. Glauber gab bekannt, dass schon die Mitteilung eingetroffen ist, dass der Deutsche Wanderverband seinen Mitgliedsbeitrag bis 2021 um fast 20 Prozent von 6000 auf dann 7200 Euro anheben will. Der Bayerische Wanderverband bekommt derzeit 3600 Euro pro Jahr überwiesen. Nur mit diesen beiden Beiträgen ist der FSV berechtigt, die Zuschüsse für die Wegepflege in Anspruch zu nehmen, meinte Glauber.Die nächsten Termine sind: 14. April: Die Ortsgruppe Hiltpoltstein feiert 40-jähriges Bestehen im Schützenhaus. Am 12. Mai ist Jugenderlebnistag in Waischenfeld mit dem Besuch der Nankendorfer Mühle, am 9. Juni der Fränkische Musikantenabend in Wolfsberg anlässlich des 50. Gründungsjubiläums der Ortsgruppe, das am 10. Juni feierlich begangen wird.Unter dem Motto "100 Jahre Freistaat Bayern" ruft der Bayerische Wanderverband zu 100 Wanderungen in diesem Jahr auf. Der Fränkische-Schweiz-Verein beteiligt sich mit einer dreitägigen Wanderung auf dem Main-Donau-Weg, und zwar der "Juralinie". Die Wanderung findet vom 25. bis 27. September statt. Organisiert vom Hauptwanderwart Berthold von Blumenthal wird in drei Etappen gewandert: 1. von Neudorf nach Heiligenstadt (21 Kilometer), 2. von Heiligenstadt nach Behringersmühle (30 Kilometer) und 3. von Behringersmühle nach Betzenstein (27 Kilometer). Für Wanderer, die alle Touren mitmachen wollen, besteht die Möglichkeit einer Unterkunft in Heiligenstadt ab 50 Euro pro Nacht. Tageswanderer sind ebenso willkommen. Es wird ein Shuttle-Bus-Service eingerichtet, der die Wanderer begleitet. Um das alles reibungslos abzuwickeln, ist Anmeldeschluss am 31. Juli. Anmeldungen nimmt ab sofort die Geschäftsstelle des FSV in Streitberg, telefonisch unter 09196/9989535 oder per E-Mail unter hauptverein@fsv-ev.de entgegen.