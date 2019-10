Wahrheit(en) in Heroldsbach

Am Nachmittag des 9. Oktober 1949, vor genau 70 Jahren, sammeln Gretel Gügel, Erika Müller, Kuni Schleicher und Maria Heilmann bunte Herbstblätter, als Gretel über dem Fürstenwald zunächst die grün schimmernden Buchstaben JSH sieht und dann eine über dem Wald schwebende weiße Frau erblickt. Der Beginn von Muttergottes-Erscheinungen, die bis 31. Oktober 1952 andauern, die es nach Auffassung der katholischen Kirche aber nicht gegeben hat. Alles Einbildung?

Für die insgesamt neun Mädchen von damals, von denen nur noch sechs leben, waren und sind die Erscheinungen Realität, eine Wahrheit, für die sie zeitlebens Zeugnis abgelegt haben. Davon ist auch Pater Ludwig Müller, der Leiter der Gebetsstätte Heroldsbach aus tiefster Seele überzeugt. "Wenn ich die Frauen gebeten habe, mir von den Erscheinungen zu erzählen, fingen ihre Augen an zu leuchten. Es war, als würden sie durch mich hindurch sehen und alles noch einmal erleben. Das ist Wahrheit, keine Show."

Die Erlebnisse der Kinder könnten keine Einbildung gewesen sein, findet auch der frühere Leiter der Gebetsstätte, Pater Dietrich von Stockhausen. "Wäre damals nichts gewesen, wäre auch heute nichts", folgert er.

Seherinnen exkommuniziert

"Die Kinder wurden nämlich von der Amtskirche exkommuniziert, im Dorf gemieden. Mehrere der Mädchen wollten in ein Kloster eintreten, nahmen dafür eine beschwerliche mehrstündige Reise auf sich. Doch an der Klosterpforte wurden sie abgewiesen", berichtet Pater Ludwig.

Kein Einzelfall: Unter dem Motto "Zeugen der Wahrheit" berichtet der Theologieprofessor Johann Baptist Walz, der mit eigenen Augen das Sonnenwunder vom 8. Dezember 1949 miterlebt hat in seinem dreibändigen Werk über die Erscheinungen von Heroldsbach: Die Mädchen würden nur dann in ein Kloster aufgenommen, wenn sie vorher schriftlich erklärten, dass die Erscheinungen im Heroldsbacher Herrengarten nichts weiter als Einbildungen gewesen seien. Dagegen wiederholten die Seher lebenslang: "Wir können doch nicht lügen" und verweigerten die geforderte Unterschrift.

Zur Wahrheit gehört für Pater Ludwig auch das Mysterium, dass die Kinder auf Geheiß der Gottesmutter mit bloßen Händen ein Loch in die Erde gegraben hatten und andere mit blanken Knien auf dem Schotter den Weg zur Gebetsstätte rutschten. "Am nächsten Morgen, wenn die Mädchen wieder zur Schule gingen, war von den zerschundenen Händen und Knien nichts mehr zu sehen. Das ist doch nicht wissenschaftlich zu erklären", so Pater Müller.

Auch wenn Heroldsbach (noch) nicht den Rang einer Wallfahrtsstätte von europäischem Rang einnimmt, ist Pater Ludwig überzeugt, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommt, dass selbst die letzten Zweifler von der Echtheit der Erscheinungen überzeugt werden. Das habe die Gottesmutter selbst gesagt. Es werde dauern, aber die Gnadenstätte werde anerkannt werden. Und über die anderthalb Meter tiefe Grube, die von den Kindern mit bloßen Händen ausgehoben und mit einem Stein geschlossen wurde, ist überliefert: "Hier werden noch viele Gnaden fließen. Ich werde etwas machen, dass es die Ungläubigen auch glauben."

Im Widerspruch zur Amtskirche

Noch stehen die Erlebnisse der Augenzeugen des Geschehens vor 70 Jahren im Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche. Wer sagt die Wahrheit, wem sollen die Menschen glauben?

"Jeder muss sich selbst ein Bild machen", erklärt Pater Ludwig salomonisch. Und Professor Walz schreibt in seinen mehr als tausendseitigen Ausführungen zu den Erscheinungen: "Durch die Ablehnung der Echtheit seitens der Glaubenskommission ist die Unechtheit nicht bewiesen."

Kirchenrechtler Walz ist überzeugt, dass von der Amtskirche Ausgestoßene, die in ihrer innersten Gewissenüberzeugung an die Echtheit der Erscheinungen glaubten, sich nicht im Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche befänden.

Pater Ludwig Müller ist überzeugt, dass die Menschen eine hohe Sensibilität dafür besitzen, was echt und wahr ist. Und wir dürfen nicht vergessen: "Wenn sich der Himmel in Heroldsbach in dieser exorbitanten Weise geöffnet hat, kann es nicht wundern, dass auch die Gegenseite nicht untätig war", umschreibt der Seelsorger die Aktivitäten von Weihbischof Artur Michael Landgraf.

Er hatte seinerzeit die Leitung der Untersuchungskommission an sich gezogen und wohl auch Erzbischof Joseph Otto Kolb umgestimmt. Der hatte noch am 20. Oktober 1949 von der Kanzel herunter verkündet: "Ich würde mich freuen wenn die Muttergottes mein Bistum mit ihrem Besuch auszeichnen würde". Doch zehn Tage später kam die Weisung vom Ordinariat, sich von Heroldsbach fernzuhalten.

Entschuldigungen

Geistlicher Rat Johannes Maria Heer, der ursprünglich die Erscheinungen untersucht und der sie als echt eingestuft hatte, wird seines Amtes enthoben und darf zehn Jahre lang keine Messe lesen, Ortspfarrer Johannes Gailler, der den Seherkindern den Rücken gestärkt hatte, wird strafversetzt und Professor Walz wird 1953 die Lehrerlaubnis entzogen. Johannes Gaillers Nachfolger, Pfarrer Ernst Schmitt, ein Kritiker der Erscheinungen, verweigert in der Pfarrkirche St. Michael den Seherkindern die Kommunion.

Mittlerweile, so eine der Seherinnen gegenüber Pater Ludwig hätten sich viele Heroldsbach bei ihr für ihr früheres Verhalten entschuldigt. "Wir mussten gegen die Erscheinungen sein" beriefen sie sich auf die Weisung der Amtskirche, die "den Berg" zur Marianischen Gebetsstätte erklärt hat.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass in den vergangenen 70 Jahren keiner der amtierenden Bamberger Erzbischöfe versucht hat, direkten Kontakt mit den Sehermädchen aufzunehmen. Vor zehn Jahren sammelte der Pilgerverein 17 000 Unterschriften mit der Bitte um Wiederaufnahme der Prüfung der Vorgänge in Heroldsbach von 1949 bis 1952. Die Petition war vergeblich. Vorerst.