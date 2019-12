Wagen lässt Wünsche wahr werden

Nach der Segnung Anfang des Jahres in der Forchheimer Kaiserpfalz, war der fränkische Wünschewagen seit April im Einsatz. Im Dezember fand die 41. Wunschfahrt statt. "Der Wünschewagen wird wirklich sehr gut angenommen", meint die Koordinatorin beim Arbeiter-Samariterbund (ASB), Caterina Hertweck.

Am 16. April wurde vom ASB Erlangen-Höchstadt ein neun Monate alter Junge von der Kinderklinik Erlangen in sein eigenes Kinderzimmer gefahren. Der Kleine hat einen schweren Herzfehler und eine Fehlbildung der Speiseröhre. Er hatte die Möglichkeit einmal einen "normalen" Familientag zu erleben.

Die zweite Wunschfahrt war von Lukas Hänsch und Luzia Taschner vom ASB Forchheim übernommen worden. Ein schwer erkrankter 54-Jähriger Bayern-Fan konnte im Max-Morlock-Stadion Nürnberg das Lokalderby zwischen dem Club und dem FC Bayern München erleben. "Das war die zweite Wunschfahrt, deshalb war es für uns schon ein wenig aufregend", verrät Lukas Hänsch und erzählt, dass nach der Anspannung die Freude groß war, als die Begleiter sehen konnten, wie sehr sich der Fahrgast freute: "Das war ein super Ereignis. Es war auch schön, dass sich die Leute im Stadion interessierten und kümmerten."

Schöne letzte Erinnerungen

Er und Luzia Taschner begleiten ehrenamtlich. "Ich mache das, weil ich selbst eine pflegebedürftige Schwester hatte, die am Ende ihres Lebens noch einmal an die Ostsee wollte", erzählt Luzia Taschner. Damals hatte sie das selbst organisiert, was sehr aufwendig war. "Es ist egal, was gewesen ist, jetzt ist jemand todkrank und man kann ihm im Rahmen der Nächstenliebe einen letzten Wunsch erfüllen", sagt Luzia Taschner. Von ihrer Arbeit weiß sie, wie wichtig die Lebensqualität gerade am Ende des Lebens ist und die Angehörigen nach dem Tod des geliebten Menschen noch schöne letzte Erinnerungen haben. "Für mich ist es auch schön, im Team etwas Gutes zu bewirken."

Die Fahrten waren teilweise kurz; zum Beispiel vom Pflegeheim in Röthenbach zur früheren Wohnung nach Nürnberg. Oder von Forchheim zur Hochzeit der Enkelin nach Fürth. Eine 84-jährige aus dem Seniorenzentrum Streitberg konnte die Basilika Gößweinstein besuchen. Über 500 Kilometer weit war dagegen die Fahrt von Gerolzhofen zum Friedhof nach Beeskow in Brandenburg. Hier wollte ein 75-Jähriger das Grab seines Vaters sehen. Ein Krebspatient wurde mit seiner Frau von Coburg an die Ostsee gefahren. Hier konnten die beiden ein paar entspannte Stunden auf der Seebrücke verbringen.

Ehrenamtliche sind immer bereit

Und ein 50-jähriger Metallica-Fan aus Stockheim hatte die Möglichkeit, deren Konzert in Wacken zu besuchen. "Wir können die Fahrten sehr schnell organisieren. Unsere Ehrenamtlichen stehen innerhalb von 15 Minuten zur Verfügung", erzählt Caterina Hertweck.

Die Fahrten sind innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt. Probleme gab es bisher nur, wenn Ärzte gegen eine Fahrt sind oder Angehörige sich zu spät an das Wünschewagen-Team wenden. "Da hatten wir eine Fahrt geplant und wurden zwei Tage vorher informiert, dass der Fahrgast verstorben ist", berichtet Hertweck. Ansonsten freut sie sich über die positive Resonanz in der Bevölkerung, aber auch die Rückmeldungen der Fahrgäste und deren Angehörigen.