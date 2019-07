Vorher-Nachher-Vergleich: Wie sich Forchheim gewandelt hat

Jedes Jahr veröffentlicht die Bücherstube an der Martinskirche einen Kalender mit historischen Ansichten Forchheims. Aktuell arbeitet Hilmar Schmidt an schon wieder an der neuen Ausgabe. Der Fränkische Tag Forchheim hat sich alte Bilder geschnappt und festgehalten, wie die Orte heute ausschauen: Herausgekommen ist ein Stadtrundgang der besonderen Art.

Vor dem Forchheimer Rathaus standen einmal Bäume, heute beeindruckt das freigelegte Fachwerk.

Wo in der Hornschuchallee Wasser geschöpft wurde, sprudelt jetzt der Forellenbrunnen.

Der Forchheimer Bahnhof ist kaum wiederzuerkennen.

Früher war ein Biergarten in der Wiesentstraße, jetzt schauen die Forchheimer dort Kinofilme.

In der Sattlertorstraße wurden Pferde behuft, wo heute nur noch Pferdestärken parken.

Wie hier in der St.-Martin-Straße, sind in der Altstadt viele historische Gebäude erhalten worden.

Im Park unterhalb der historischen Stadtmauer spenden heute hohe Bäume Schatten.

Dieses ehemalige Gasthaus in der Bayreuther Straße ist heute ein Wohnhaus.