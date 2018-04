Vollsperrung der A73 am Sonntag, 8. April

Am Sonntag, dem 8. April , wird die A73 wird zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Süd und Forchheim-Nord von 5 bis 12 Uhr für den Verkehr in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt. Grund für die Sperre sind Nachmarkierungsarbeiten für die Baustellenverkehrsführung, die für den dritten und letzten Bauabschnitt notwendig sind.

Im Zuge der Bauarbeiten wird neben der Fahrbahnerneuerung ein nachträglicher Lärmschutz angebracht. Um in dieser Zeit die Sperre zu umgehen, sollen Autofahrer die Umleitung U53 durch das Stadtgebiet Forchheim benutzen.