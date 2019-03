Volles Haus zum Jubiläum

Showmaster Edi Kainer, der zu Beginn auf einem Motorrad in den Saal gefahren wurde, heizte die Meute gleich in gewohnter Manier mit seinem altbekannten Slogan "Mädels - come on" an, und DJ Rainer legte dazu die passenden Beats auf, so dass die Damen sofort richtig in Stimmung kamen.

Auch zur Jubiläumsausgabe wurde den feierwütigen Ladies wieder ein abwechslungsreiches Showprogramm geboten. So feierten die "Burker Grippendales", die vor 25 Jahren in der ersten Show aufgetreten waren, ihr Comeback. Die etwas in die Jahre gekommene Boygroup begeisterte die Damen auch heute noch mit ihrer Tanzeinlage zur Musik von damals. Weiter ging es mit der Frauentanzgruppe "No Limits" aus Hirschaid und ihrem Act "Hinter Gittern" sowie "The man of the night", der die Mädels mit seinem muskulären Körper verzückte, bevor dann die Burker Fußballer mit dem Song "Cordula grün" auf ihrem grünen Traktor den Saal pflügten.

Nachdem es beim Oldie-Quiz Bar-Gutscheine zu gewinnen gab, sorgte Carina Mamat alias Helene Fischer für eine atemlose Atmosphäre im Saal. Im Anschluss ließen es die Heroldsbacher Männergruppe Ladykracher mit ihrer Lucky-Luke-Nummer nochmal richtig krachen, bis dann nach dem großen Finale zu später Stunde auch die Männer den Saal stürmen und mit den Fasching-Mädels mitfeiern durften.