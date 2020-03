Volksfest in Fränkischer Schweiz abgesagt

Wie die Gemeindeverwaltung Kirchehrenbach am Freitag mitteilte, wird das Walberlafest am ersten Sonntag im Mai wegen der Corona-Krise abgesagt. Das Volksfest auf der Ehrenbürg hätte von Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 3. Mai, stattfinden sollen. Auf dem Tafelberg findet immer am ersten Wochenende im Mai, urkundlich erwähnt seit dem 14. Jahrhundert, das urige fränkische Bergfest statt. Die Ursprünge dieses Festes liegen in einer Wallfahrt und einem Jahrmarkt, der am Bergplateau abgehalten wurde. In alten Schilderungen ist nachzulesen, dass noch Anfang des 19. Jahrhunderts fast alle benachbarten katholischen Gemeinden mit Prozessionen zur Walburgiskapelle zogen.