Vier Mädchen sind die Besten an der FOS in Forchheim

Theresa Knoll, Anna-Lena Schläger, Laura Körber und Lisa Wenzel wurden als Schuljahresbeste in der Schulentlassfeier der Fachoberschule Forchheim geehrt.

Theresa Knoll (17) aus Tiefenstürmig strahlte mit der Sonne um die Wette: Sie wurde als Schuljahresbeste ausgezeichnet. Ihr Lehrer Stefan Hofmann lobte die 17-Jährige als Teamplayer. Lediglich vier Zweier, sonst nur Einser zieren ihr Zeugnis. Das Lernen sei ihr sehr leichtgefallen, sagte Hofmann, der es bemerkenswert fand, dass die 17-Jährige neben den sonstigen Fächern noch ein anspruchsvolles Sprachzertifikat in Englisch machte. Außerdem sei ihr dann immer noch so viel Zeit geblieben, auch noch Vereinsfußball zu spielen, führte der Pädagoge aus. Die "Herren" sollten sich in diesem Jahr ein Beispiel an den "Damen" nehmen, da alle vier Schulbeste weiblich sind. Der beste männliche Schulabgänger habe einen Schnitt von 2,0. "Vorher habe ich bei Weilersbach Fußball gespielt, jetzt bei meinem Heimverein TSV Drügendorf", erzählt Therea Knoll über ihre fußballerische Leidenschaft. "Ich möchte die FOS 13 und damit mein Abitur machen", verrät Theresa. Danach soll studiert werden. Mit Theresa Knoll zusammen wurden Anna-Lena Schläger, Klasse W12 B (Note 1,5), Laura Körber, W12 A (1,5), und Lisa Wenzel, T12 (1,8), als Schulbeste geehrt. Die Schulleiterin Elisabeth Bräunig sagte, dass die Abschlussfeier ein Novum für sie sei: In den vergangenen Jahren hätten die Absolventen immer ein Abschlussmotto gehabt. In diesem Jahr sei dies aber nicht der Fall gewesen. Worauf solle sie dann in ihrer Ansprache Bezug nehmen? Dann habe sie sich entschieden, die Musikauswahl in ihre Rede einzubeziehen, die von den Fachabiturienten gewünscht worden sei: "Eye of the tiger", "Final countdown", "We are the champions" oder auch "Time of my life" und "Geile Zeit". "Zu den Zeiten, als die Lieder komponiert wurden, waren Sie noch nicht einmal geplant", stellte Bräunig mit Bezug auf die Absolventen fest. "Sagen Sie mal, wie kommen Sie dann da drauf?", wollte Bräuning von den Schulabgängern wissen. "Gibt's denn heute keine andere Musik, die sie begeistern kann?", hinterfragte die Schulleiterin die Musikwünsche der Absolventen? Was hätten die teilweise martialischen, archaischen und apokalyptischen Liedtexte jetzt mit der Fachoberschule zu tun?

Botschaft in den Liedern

Die Botschaft, die mit dem Liedgut transportiert werde, sei hoffentlich nicht der Kampf in der Arena FOS, so Bräunig. Vielmehr sehe sie die Entschlossenheit, sich einer Herausforderung gestellt zu haben, und den Kampf hätten die meisten Absolventen gewonnen, einige leider nicht. Vielleicht hätte so mancher Absolvent gegen die eigene Trägheit, gegen die eigene Unlust, gegen sich selber, gegen Vorurteile gekämpft. Heute vor einer Woche hätten viele Schüler noch nicht gewusst, ob sie überhaupt die Fachhochschulreife erreichen würden, nach dem neu eingeführten Schulsystem. "Sie haben den Kampf mit BWR, Mathe, Physik tapfer ausgetragen und der Wert, den sie mitnehmen, ist doch ein Abschluss ,auf den sie aufbauen können", meinte Bräunig. Das abgelaufene Schuljahr sei aber auch für die Lehrer sehr anstrengend gewesen. "Der ,Lehrplan plus' und die neue Form der Prüfung haben manchen Lehrer schier an den Rand des Wahnsinns getrieben", sagte die Schulleiterin. Landrat Hermann Ulm (CSU) überbrachte die Glückwünsche des Sachaufwandsträgers. Für den Elternbeirat sprach Ruth von Stockhausen. Abschließende Worte der Schülerschaft gab es von Schulsprecher Ali Mehdi, der für sein überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement als Schülersprecher von Schulleiterin Elisabeth Bräunig gelobt wurde.