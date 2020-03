Vier Corona-Infizierte in Forchheim, so gehen Schulen und Kitas mit der Schließung um

Drei weitere Corona-Infizierte im Landkreis sind am Freitag vom Landratsamt bestätigt worden. Eine Frau und ihre Tochter sowie ein 57-jähriger Skiurlauber. Damit sind es mit dem schon erkrankten Lehrer in Ebermannstadt (bis zum Redaktionsschluss am Freitagabend) insgesamt vier Fälle. Mehr darüber lesen Sie hier.

Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern sind untersagt

Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu unterbrechen oder zumindest zu verlangsamen, hat das Landratsamt Forchheim am Freitag eine Allgemeinverfügung für Veranstaltungen erlassen. Danach werden ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass Behördenbesuche auf unvermeidliche und nicht verschiebbare Fälle zu begrenzen sind. Bürger werden gebeten, sich per Telefon 09191/860 oder Mail an poststelle@lra-fo.de zu melden. Alle Ansprechpartner finden Sie unter www.lra-fo.de.

Alle Schulen und Kitas sind ab Montag, 16. März, bayernweit geschlossen. Wie sich die Situation im Landkreis Forchheim darstellt, lesen Sie hier.

Im Bus gibt es jetzt keine Tickets mehr

Um die Ansteckungsgefahr für Fahrgäste und Personal zu verringern und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, setzen die Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ab heute, Samstag, 14. März, den Ticketverkauf und die Fahrscheinkontrolle aus.

Die Fahrt in den Bussen im VGN ist trotzdem grundsätzlich weiterhin nur mit einem gültigen Ticket erlaubt. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, ihre Tickets vor Antritt der Fahrt zu erwerben.

Alternativen zum Kauf beim Fahrer sind Fahrkartenautomaten oder digitale Vertriebswege. Im VGN Onlineshop (shop.vgn.de) besteht die Möglichkeit, Tickets direkt als Print- oder HandyTicket zu lösen oder sich per Post zuschicken zu lassen. Als besonders einfache Option steht die Ticketkauffunktion in den Apps "VGN Fahrplan & Tickets" oder "DB Navigator" zur Verfügung.

Einschränkungen im Linienverkehr sind vorerst nicht geplant. Am Montag wird entschieden, welche Schulbus-Fahrten eingestellt werden. Hiervon nicht betroffen sind die regulären Linienverkehre, die auch für Schulfahrten genutzt werden.