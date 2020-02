Forchheim vor 1 Stunde

Vortrag

Vhs-Vortrag in Forchheim widmet sich der dunklen Seite des Internets

Google ist nicht alles, tief im Netz versteckt liegt eine verborgene Welt: das Darknet. Was es damit auf sich hat und weshalb es so wichtig ist, erklärte Netzjournalist Stefan May am Freitag während eines Vortrages für die Forchheimer Volkshochschule.