Verwaltung residiert in einer Villa

In dieser Woche beginnen die ersten Renovierungsmaßnahmen. Insbesondere wird das Langensendelbacher Rathaus energetisch saniert und barrierefrei erschlossen. Dafür erwartet die Gemeinde Langensendelbach Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 356 000 Euro. Daneben wurde auch ein Zuschuss aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 150 000 Euro für den Bürgersaal im Dachgeschoss des Rathauses zugesagt. Der Bewilligungsbescheid werde in den nächsten Tagen erwartet, sagt Kämmerer Bernd Meierhöfer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro, wovon die Gemeinde 800 000 Euro zu tragen habe.



Künftig wird es einen Aufzug geben: Der Schacht wird im Inneren des Gebäudes errichtet. Des Weiteren wird eine Rampe mit einem Gefälle von sechs Prozent errichtet, die Toiletten werden behindertengerecht umgebaut und die bestehende Heizungsanlage energetisch optimiert. Gleichzeitig werden auch der Brandschutz verbessert sowie Flucht- und Rettungswege zum Sitzungssaal und den Amtsräumen hergestellt.



Neu geschaffen wird ein eigener Raum für Datenschutz nach dem bayerischen E-Governement-Gesetz und der Europäischen Datenschutz Grundverordnung. Die Fertigstellung der Sanierung ist für Dezember 2019 vorgesehen. Die Planung und Durchführung obliegen dem Planungsbüro Sauer und Harrer aus Eggolsheim.



Zuerst müsse allerdings noch umgezogen werden, sagt Geschäftsleiter Bernd Meierhöfer. Die Verwaltung befindet sich ab 16. April während der gesamten Umbaumaßnahme in der Poxdorfer Straße 4. Da die Zufahrt sehr eng sei, erklärt Meierhöfer, werde überlegt, ob der Zugang nicht von der Steingasse aus erfolgen sollte, gegenüber dem Trachtenheim, da dort auch schon Parkplätze geschaffen wurden.



Die Gemeinde konnte durch einen Glücksfall, wie Bürgermeister Oswald Siebenhaar betont, mit Zustimmung des Gemeinderats zentrumsnah ein rund 2000 Quadratmeter großes Grundstück mit Villa neben dem Bauhof erwerben. Dadurch sei es möglich, während der Sanierung des Rathauses die Amtsräume in die Villa auszulagern. Die Bücherei sei h schon in die Poxdorfer Straße umgezogen, teilt Meierhöfer mit.



Die Verwaltung wird im Lauf der nächsten Tage in die neuen Räume umziehen, tatkräftig unterstützt von den Mitarbeitern des Bauhofs. "Das wird eine sportliche Woche, wenn alles bis zum Freitag fertig sein soll", meinte Bürgermeister Siebenhaar.



Was nach der Fertigstellung des Rathauses mit der Villa geschehen werde, könne man noch nicht genau sagen. Das Gelände umfasst zusammen mit dem Bauhof rund 4300 Quadratmeter. Im Gemeinderat gibt es verschiedene Vorschläge dazu. So wurde die Erweiterung des Kindergartens erwähnt, aber auch die Schaffung seniorengerechter Wohnungen mit Betreuungsmöglichkeit wurde vorgeschlagen.



"Wir wissen, dass uns der demografische Wandel nicht verschont", sagt Siebenhaar. Es wäre deshalb genauso wichtig, für die ältere Generation barrierefreien Wohnraums zu schaffen und anzubieten. Es würden dazu schon Gespräche mit Trägern und Investoren geführt. Der Gemeinderat werde sich mit der Zukunftsgestaltung zeitnah befassen müssen.