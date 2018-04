Forchheim vor 2 Stunden

Abfälle

Vermüllung von Forchheimer Grillplätzen: Was hilft gegen rücksichtslose Griller?

An den Grillplätzen in Forchheim hinterlassen viele ihren Müll. Die Stadtmitarbeiter halten nichts von mehr Überwachung und appellieren an die Vernunft.