Verkehrspolizei bremst Forchheimer Tuningszene aus

Im Umfeld eines Treffens der Tuningszene haben am Sonntag fachkundige Beamte der Verkehrspolizei Bamberg eine Vielzahl von Kontrollen, insbesondere hinsichtlich von unerlaubten Manipulationen an Kraftfahrzeugen durchgeführt. Bei insgesamt 13 Fahrzeugen kam es dabei zu Beanstandungen wegen nicht genehmigter technischer Veränderungen, nicht erlaubter Umbauten und An- und Einbaus unzulässiger Teile, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für die Fahrzeuge führten. Mehrfach wurde die Weiterfahrt unterbunden und in einem Fall erfolgte die Sicherstellung des Autos. Auf die Fahrzeugführer im Alter von 19 bis 30 Jahren kommen nun ein Bußgeld wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und ein Punkt in Flensburg zu. Außerdem müssen sie ihre Fahrzeuge in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen und die nicht unerheblichen Kosten für die erforderliche (Wieder-)Zulassung tragen.