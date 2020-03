Veranstaltung im Landkreis Forchheim wegen Coronavirus verschoben, Schulfest und Schüleraustausch abgesagt

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Die Zahl der Infektionen steigt von Tag zu Tag. Inzwischen gibt es auch Fälle im Landkreis Bayreuth. Veranstalter von Messen oder Großveranstaltungen reagieren und sagen als Vorsichtsmaßnahme Termine ab.

Aus reiner "Vorsicht" wurde nun auch eine Veranstaltung im Landkreis Forchheim abgesagt. Am heutigen Dienstag (03.03.2020) hat der Vorstand der VR Bank Bamberg-Forchheim entschieden, den Forchheimer Wirtschaftsempfang, der am 10. März in der Volksbank Eventhalle in Forchheim stattfinden sollte, vor dem Hintergrund der aktuellen Coronavirus-Situation "vorsichtshalber" auf den Herbst zu verlegen, teilt Pressesprecherin Katja Eckert-Hessing mit.

Die 100 größten Unternehmen im Landkreis sowie Politiker aus der Region waren zu dem Empfang geladen. Zur zweiten Veranstaltung dieser Art war Markus Gürne, Leiter der ARD-Börsenredaktion und Moderator des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus", mit einem Fachvortrag eingeplant.

Schulen reagieren

Das Herder-Gymnasium in Forchheim hat einen Schüleraustausch ins norditalienische Bergamo, an dem drei Schülerinnen teilnehmen sollten, abgesagt. Das teilt Jürgen Sauer, Stellvertreter der Schulleiterin, mit. Eine der Schülerinnen war mit ihren Eltern bereits in den Ferien nach Bergamo gefahren, dort habe man dann entschieden, dass die Schülerin die italienische Schule nicht besuchen solle.

Zwei Schüler, die sich in den Ferien in Risikogebieten aufgehalten haben, bleiben vorerst zuhause, sagt Sauer. Eine ist die Austausch-Schülerin, die in Bergamo war.

Die Staatliche Realschule Gräfenberg sagt in Anbetracht der aktuellen Lage ihr Schulfest ab. Das Fest war für diesen Freitag, 6. März, von 13.30 bis 17 Uhr anberaumt. "Eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagt Schulleiterin Gertrud Eismann. Vereinzelt hätten Eltern bedenken geäußert, solch eine Großveranstaltung abzuhalten. Eismann schätzt, dass bis zu 1400 Besucher zu dem Schulfest gekommen wären. Ebenso wurde der Schüleraustausch mit Frankreich, der nächste Woche stattfinden sollte, abgesagt.