Uwe Kirschstein hatte die ganze Nacht "fast überhaupt nicht geschlafen", erzählte er am Montagmittag, als er mit einem Sektglas in der Hand vor seinem Amtszimmer in der sonnigen Schulstraße stand. "Ich dachte, es wird eine ganz knappe Kiste", zeigte sich der SPD-Oberbürgermeister nach der so deutli...