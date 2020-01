Forchheim vor 2 Stunden

Nachhauseweg

"Ungünstiger" Schlafplatz: Passant verhindert gefährliche Aktion eines Jugendlichen aus Forchheim

Für sein Alter ziemlich viel getrunken hatte ein Schüler aus Oberfranken am Freitagabend und in der Nacht. Als er tags drauf auf dem Nachhauseweg den Entschluss gefasst hatte, sich an einer ungeeigneten Position schlafen zu legen, verhinderte ein Passante Schlimmeres.