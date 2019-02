Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Forchheim

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmittag auf Höhe der Raiffeisenbank in der Hauptstraße in Weilersbach im Landkreis Forchheim.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine 30-jährige Autofahrerin mit eingeschalteter Warnblinkanlage angehalten und saß noch im Auto. Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne das stehende Fahrzeug und fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

