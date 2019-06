Wie die Polizei Oberfranken in einer ersten Meldung mitteilt, hat sich am Freitagnachmittag in der Fränkischen Schweiz ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Der 27-jährige Motorradfahrer prallte offenbar alleinbeteiligt gegen ein Verkehrszeichen und starb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit einem Motorrad auf der Staatsstraße 2186 vom Wiesenttaler Ortsteil Oberfellendorf in Richtung Gößmannsberg unterwegs. Wie die Polizei vermutet, verlor er aufgrund eines Fahrfehlers im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Der Fahrer prallte gegen ein Verkehrszeichen und wurde einige Meter geschleudert. In einem Feld kam er schließlich schwerstverletzt zum Liegen.

Trotz Erster Hilfe und Reanimationsversuchen starb der Fahrer an der Unfallstelle

Zwei Autofahrer leisteten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Rasch waren Notarzt und Rettungshubschrauber vor Ort. Trotz aller Reanimationsmaßnahmen starb der 27-Jährige aber noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Motorradfahrer, der mit dem Verstorbenen unterwegs war, erlitt einen Schock und musste vor Ort ärztlich behandelt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Ebermannstadt bei der Klärung der Unfallursache. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 2.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Feuerwehrkräfte sind derzeit insbesondere noch für die örtliche Umleitung im Einsatz. Die Staatsstraße ist zurzeit (Stand: 14.45 Uhr) im Bereich der Unfallstelle noch komplett gesperrt.