Am Freitagabend ist eine Fahrradfahrerin im Landkreis Forchheim tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.45 Uhr.

Eine 64-jährige Radlerin war am Abend in Begleitung ihres Ehemanns mit einem Mountainbike auf der Hauptstraße in Wiesenthau in Richtung Schlaifhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau mit ihren Fahrrad auf die Straße. Obwohl die 64-Jährige einen Fahrradhelm trug, zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu.

64-Jährige stirbt im Krankenhaus

Ein alarmierter Notarzt leistete vor Ort Erste Hilfe, anschließend kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Samstagmorgen erlag die 64-Jährige aus Wiesenthau schließlich ihren Verletzungen und starb.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizeiinspektion Forchheim Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.