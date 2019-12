Im oberfränkischen Unterleinleiter (Landkreis Forchheim) hat es am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall gegeben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach überschlug sich in ein Autofahrer, der in Richtung Dürrbrunn unterwegs war, mit seinem Wagen und landete in einem Weiher.

Hierbei zog sich der Fahrer laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine Erstmeldung. Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.