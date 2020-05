Zwei junge Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad am Freitag in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt worden.

Am Freitagabend befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Mühlenstraße in Richtung Ramstertalstraße, wie die Polizei am Samstag berichtet. Beim Abbiegen in die Ramstertalstraße übersah der junge Biker eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende 18-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall in Ebermannstadt: Junge Biker werden schwer verletzt

Dabei wurden der Fahrer des Kleinkraftrades sowie sein 17-jähriger Sozius jeweils schwer verletzt. Beide erlitten mehrere Frakturen und wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die 18-Jährige am Steuer des Unfallwagens wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.