Schwerer Motorradunfall bei Thuisbrunn: Fahranfänger kracht in Leitplanke

Aus ungeklärter Ursache stürzte am Ostermontagabend ein Motorradfahrer, der die Kreisstraße von Thuisbrunn kommend in Richtung Egloffstein befuhr. Der 18-jährige Fahranfänger rutschte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn und anschließend gegen die Leitplanke. Dies berichtet die Polizei.Er wurde mit dem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Erlangen verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.300 Euro.