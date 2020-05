Hiltpoltstein vor 1 Stunde

Unglück

Schwerer Kletter-Unfall in Fränkischer Schweiz: Video zeigt Rettung des Mannes

Beim Klettern in der Fränkischen Schweiz ist am Samstagvormittag ein Mann schwerst verunglückt. Beim Abseilen stürzte der 50-Jährige rund acht Meter in die Tiefe.