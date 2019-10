Auto landet bei Unfall in Pinzberg in Weiher: Am Freitagabend (18.10.2019) kam es bei Gosberg, einem Ortsteil von Pinzberg (Kreis Forchheim), zu einem Frontalcrash zwischen zwei Fahrzeugen, berichtet die Polizei inFranken.de. Dabei landete ein Wagen in einem Weiher.

Eine Streife ist noch vor Ort, teilt die Polizei am Freitagabend mit. Aktuell läuft die Bergung des Fahrzeugs. Wie schwer die Autoinsassen verletzt sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

