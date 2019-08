Schwerer Fahrradunfall in der Fränkischen Schweiz: Am Sonntagnachmittag (11. August 2019) hat sich ein schwerer Unfall bei Wichsenstein (Kreis Forchheim) ereignet. Dabei verunglückte ein Mountainbike-Fahrer und verletzte sich schwer.

Unfall in der Fränkischen Schweiz: Mountainbiker stürzt

Informationen der örtlichen Polizei zufolge geriet der Radfahrer zwischen Wichsenstein und Hartenreuth in ein geschottertes Bankett. Er versuchte zurück auf die Fahrbahn zu lenken, was missglückte: Er stürzte und blieb regungslos liegen. Er wurde mit mittelschwere Verletzungen in eine Klinik gebracht.

An seinem Mountainbike entstand ein Schaden von circa 100 Euro. In der Fränkischen Schweiz hat sich am Wochenende zudem ein tödlicher Unfall ereignet: Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst. Ein 81-Jähriger kam dabei ums Leben.

