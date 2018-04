Am Samstagnachmittag ist eine 13-jährige Reiterin bei Windischgaillenreuth so unglücklich vom Pferd gestürzt, dass sie sich den rechten Arm brach. Das teilte die Polizei Ebermannstadt am Sonntag mit.Die 13-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus nach Erlangen gebracht.