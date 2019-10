Igensdorf: Kleintransporter kracht in Auto - 68-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Unfall in Igensdorf (Landkreis Forchheim): 23-Jähriger prescht mit Kleintransporter in Auto. 68-jähriger Fahrer schwer verletzt. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem anderen Fahrzeug auf der Kreisstraße in Igensdorf ist am Dienstagmittag (15. Oktober 2019) ein Mann schwer verletzt worden. Dies berichtet die Polizei.

Unfall in Igensdorf: Autofahrer (68) nach Kollision auf Staatsstraße schwer verletzt

Der 23-jährige Fahrer des Kleintransporters bog am Dienstagmittag von einem Feldweg nach links in die Kreisstraße in Richtung Unterrüsselbach ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 68-jährigen Autofahrer.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 68-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Erlangen verbracht.

15.000 Euro Sachschaden

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Zur Verkehrsregelung und Reinigung der Straße war die Feuerwehr Igensdorf vor Ort.

