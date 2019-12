Schwerer Verkehrsunfall in Oberfranken

Auto kommt in der Nacht von Straße ab

Alle Informationen zum Unglück im Überblick:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Dezember 2019) hat sich im oberfränkischen Heroldsbach (Kreis Forchheim) ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge, waren am Verkehrsunglück zwei Autos beteiligt. Die Unfallstelle liegt auf auf der Hauptstraße in Heroldsbach.

Heroldsbach: Zwei Verletzte durch Glätte-Unfall

Die Wagen sind gegen 00.25 Uhr frontal miteinander zusammengestoßen. Der Unfall hat sich in Fahrtrichtung des Dorfes Poppendorf ereignet. Rettungskräfte eilten zum Unglücksort mitten in der oberfränkischen Gemeinde. Zwei Beteiligte wurden teils schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie medizinisch.

Fotos der Agentur News5 zeigen das Ausmaß des Schadens. Die Wagen sind teilweise stark verbeult. Eisige Glätte spielt wohl im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eine Rolle. Meteorologen von wetter.de hatte bereits am Donnerstag vor glatten Straßen in der Region gewarnt. Auch am Freitag besteht diese Gefahr weiterhin, da Regenfälle in Franken gemeldet wurden. In Kombination mit eisigen Temperaturen, lässt dies die Fahrbahnen gefrieren. Weitere Informationen zum Unfall in Heroldsbach in Kürze auf inFranken.de.

