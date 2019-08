Forchheim: Rollerfahrerin überschlägt sich und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mopedfahrerin stürzt ohne Fremdbeteiligung

Sie erlitt schwere Verletzungen

Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus

Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Sonntag (18. August 2019) fuhr eine 48-Jährige mit einem Roller auf der Staatsstraße in Richtung Neunkirchen. Wie die Polizei berichtet, stürzte sie ohne Fremdbeteiligung in einen Graben und überschlug sich mehrfach.

Rettungshubschrauber transportiert Schwerverletzte

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Roller entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

