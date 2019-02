Forchheim: Frau von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Forchheim: Am Mittwochmorgen geriet eine 70-Jährige in der St.-Josef-Straße unter ihr eigenes Auto, als sie kurz anhielt und ausstieg, um eine Mitfahrerin aufzunehmen.

Wie die Polizei berichtet, geriet der Wagen der Frau ins Rollen. Bei dem Versuch, das rollende Fahrzeug aufzuhalten, wurde die Seniorin unter der Front eingeklemmt.

Zur Abklärung der schweren, glücklicherweise aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen wurde die 70-Jährige vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.