Effeltrich vor 1 Stunde

Unfall

Kreis Forchheim: Jacke vergessen - Betrunkener Radfahrer stürzt kopfüber auf Straße

Ein Radfahrer hatte am Mittwochabend in Effeltrich (Oberfranken) seine Jacke vergessen. Als er sie holen wollte, ist er in der Bergstraße gestürzt. Er war laut Polizei stark alkoholisiert.