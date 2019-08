Ebermannstadt vor 39 Minuten

Unfall

Oberfranken: 18-jährige Golf-Fahrerin missachtet Stoppschild - vier Verletzte nach Unfall

Vier Verletzte hat ein Unfall am Mittwochmorgen in Oberfranken gefordert. Verursacht wurde er von einer 18-Jährigen, die mit ihrem Golf ein Stoppschild an einer Kreuzung missachtet hatte.