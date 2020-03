Behringersmühle: Radlader stürzt um - Fahrer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war am Donnerstagnachmittag ein 50-Jähriger in Richtung Wölm mit einem Radlader unterwegs. Am steilen Berg blieb die Arbeitsmaschine vermutlich infolge eines technischen Defekts stehen und rollte aufgrund der Steigung rückwärts.

Der Radlader kam dabei von der Fahrbahn ab, geriet nach links und fuhr dabei unkontrolliert die Böschung hoch, bis der Radlader letztendlich umstürzte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam ins Klinikum Forchheim.

Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Am Radlader entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.