Schweres Verkehrsunglück in Franken

Mädchen frontal von Auto erfasst

Kind schwer verletzt

Alles Wichtige zum Unfall im Überblick:

Auto kracht in Mädchen: Auf der Bundesstraße 470 bei Weilersbach (Kreis Forchheim) haben sich am Mittwoch dramatische Szenen abgespielt. Ein Autofahrer erfasste gegen 10.40 Uhr ein neunjähriges Mädchen frontal: Das bestätigte ein Sprecher der örtlichen Polizei zu inFranken.de. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Was war passiert?

Unglück bei Weilersbach: Mädchen schleudert über Bundesstraße

Die Oma und die Mutter waren mit den zwei kleinen Töchtern beziehungsweise Enkelinnen an der Bundesstraße auf einem Fußgängerweg unterwegs. Plötzlich rannte eines der Mädchen, die Neunjährige, auf die B470. Im selben Moment rauschte ein Autofahrer, der in Richtung Forchheim unterwegs war, heran. Der Fahrer des Wagens versuchte noch zu bremsen. Doch das Auto krachte in das Kind. Das Mädchen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine sehr gefährliche Situation, auf einer viel befahrenen Bundesstraße, wie der Polizeisprecher anfügt. Eine Augenzeugin, die nahe des Unfallortes unterwegs war schildert den Unfall gegenüber inFranken.de: "Ich habe das Mädchen bloß schreien hören. Das werde ich nie mehr vergessen:"

Schwerer Unfall auf B470: "Das werde ich nie mehr vergessen"

Das Kind wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Bamberger Klinikum gebracht und dort medizinisch versorgt. Die B470 wurde einspurig bis in die Mittagszeit gesperrt. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall.

Im Video: So leisten Sie erste Hilfe

In einem fränkischen Freibad haben sich am Mittwoch ebenfalls dramatische Szenen abgespielt: Ein fünfjähriger Junge trieb leblos im Becken. Ärzte kämpfen aktuell um sein Leben.

tu