Tödlicher Motorradunfall in der Fränkischen Schweiz: Zwei Schwerverletzte, eine Tote - Update

Zwei Schwerverletzte und eine Tote bei Motorradunfall auf B470 zwischen Ebermannstadt und Gößweinstein: Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstagnachmittag mitteilt, hat sich gegen 12.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern ereignet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war ein 65-jähriger Motorradfahrer mit seiner 56-jährigen Beifahrerin in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Gegen 12.30 Uhr fuhr der Motorradfahrer von einem Parkplatz unterhalb von Burggaillenreuth auf die Bundesstraße 470 ein. Dabei stieß er mit dem Motorrad eines 50-Jährigen zusammen, der in Richtung Behringersmühle unterwegs war.

Beifahrerin stirbt nach Reanimation im Krankenhaus

Die Beifahrerin des einen Motorradfahrers war bereits nach dem heftigen Zusammenstoß nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei berichtet. Zunächst konnte die 56-Jährige zwar erfolgreich reanimiert werden, verstarb jedoch im Laufe des Nachmittags im Krankenhaus. In einer ersten Meldung der Polizei war deshalb zunächst von drei schwer verletzten Menschen nach dem Unfall die Rede.

Die schwer verletzten Männer kamen mit einem Rettungsdienst in verschiedene Kliniken zur stationären Behandlung. Ein Gutachter half der Polizei Ebermannstadt vor Ort bei der Rekonstruktion des Unfalls. Die B470 war am Nachmittag für den Verkehr komplett gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Auch im Kreis Coburg ereignete sich am Donnerstag ein tödlicher Motorradunfall

Das war leider nicht der einzige tödliche Motorradunfall am Vatertag in Franken. Im oberfränkischen Kreis Coburg ist am Vormittag ein Motorradfahrer gegen ein abbiegendes Auto gekracht. Der 50-jährige Fahrer überlebte den schweren Unfall nicht.