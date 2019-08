Schwerer Unfall auf der Autobahn

Mehrere Menschen in Oberfranken verletzt

Erste Informationen zum Unglück im Überblick:

Schwerer Unfall auf der Autobahn in Oberfranken: Kurz vor Mitternacht hat sich am späten Sonntagabend (11. August 2019) ein tragisches Unglück auf der A73 bei Forchheim ereignet. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge krachten dabei mehrere Autos zwischen der Anschlussstelle Forchheim-Nord und dem Parkplatz Regnitztal ineinander. Demnach wurden mehrere Menschen durch den Unfall verletzt.

Unfall auf der A73: Unglück auf der Autobahn

Gegen 23.55 Uhr ist es in Fahrtrichtung Suhl zum Unglück gekommen. Aktuell liegen noch keine weiteren Informationen dazu vor. Die Polizei will sich im Laufe des Vormittags detaillierter äußeren. Mehr erfahren Sie in Kürze auf inFranken.de.

A73: Hier liegt der Unfallort

Am Sonntagnachmittag ist es auf der A70 ebenfalls zu einem Unfall gekommen: Dabei wurden vier Menschen verletzt - eine Frau und drei Kinder.

Video: So verhalten Sie sich bei einem Unfall richtig