Unfall in der A 73-Baustelle in Forchheim: Audi streift Lkw beim Überholen

Im engen Fahrbahnbereich der Autobahnbaustelle in Forchheim hat am Montagvormittag ein 35-jähriger Audi-Fahrer den Sattelzug eines 60- Jährigen überholt. Dabei streifte der Audi-Fahrer mit der gesamten rechten Fahrzeugseite den Sattelzug, wobei am Audi ein Schaden in Höhe von 6000 Euro entstand. Der Sattelzug blieb unbeschädigt, wie die Verkehrspolizei Bamberg mitteilt.