Vier Verletzte bei Unfall auf A73: Bei Forchheim verursachte ein Senior am frühen Samstagabend (07.03.2020) einen schweren Unfall in Richtung Nürnberg, berichtet die Polizei inFranken.de.

Der 78-Jährige fuhr bei Forchheim-Süd auf die Autobahn und wechselte mit seinem Wagen sofort auf die linke Fahrbahn. Dort kam allerdings gerade ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in den Wagen des Seniors.

Unfall mit sechs Fahrzeugen - Senior eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls flogen Trümmerteile durch die Luft und trafen ein drittes Fahrzeug auf der Überholspur sowie zwei weitere auf der Gegenspur der A73. Ein sechster Wagen wurde ebenfalls beschädigt.