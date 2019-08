Umgeworfene Marter an der Dreifaltigkeitskapelle steht wieder

Im April 2019 wurde die Marter an der Dreifaltigkeitskapelle in Forchheim vermutlich von Randalierern (oder vielleicht auch von einem Baufahrzeug) zum Einsturz gebracht. Nach nur vier Monaten erstrahlt dieses Denkmal vorbildlich saniert an gleicher Stelle. Eduard Nöth, Vorsitzender des Männerkreises Don Bosco Forchheim, der die letzte Sanierung und Ausstattung der Marter mit Bildern des Künstlers Wilfried Winter finanzierte, zeigte sich erfreut über die gelungene Restaurierung und dankte der Stadt Forchheim für die rasche Inangriffnahme. Gleichzeitig regte er an, auch das Umfeld der Kapelle, die früher am Reuther Weg stand, neu zu ordnen. Die umgebenden Kastanienbäume befinden sich aufgrund von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen, aber auch infolge von Sturmschäden seiner Meinung nach "in einem jämmerlichen Zustand und bedürfen eigentlich der Erneuerung". Das Grundstück an der Ecke Bergstraße und Dreifaltigkeitsweg gehört den Vereinigten Pfründnerstiftungen, also der Stadt.



