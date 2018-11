Ulrich Schürr will nicht als OB in Forchheim kandidieren

"Ich werde 2020 als Kandidat für die OB-Wahl in Forchheim nicht zur Verfügung stehen", beginnt Ulrich Schürr (JB) seine Stellungnahme. Der Stadtrat und neu gewählte Bezirksrat war bei der letzten Oberbürgermeisterwahl für die CSU und die JB angetreten und in die Stichwahl gekommen.

"Seit der OB-Wahl habe ich mich weiter mit großem Engagement und mit großer Freude ehrenamtlich für die Stadt Forchheim und die Belange der Bürgerschaft in den verschiedenen kommunalpolitischen Gremien eingesetzt", so Schürr. "Die künftige Stadtentwicklung liegt mir unverändert sehr am Herzen und ich werde diese nach Kräften unterstützen." Bezugnehmend auf seine Aufgabe als Bezirksrat sagt Schürr: "Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe und möchte mich nach Kräften in diesem Amt für die Anliegen der Menschen vor Ort einsetzen und mich dafür im Bezirk Oberfranken stark machen." Es sei ihm "ein großes Anliegen, auf dieser Ebene Impulse für die Region zu geben und den Bezirk den Menschen in Stadt und Landkreis näher zu bringen".

In seiner Stellungnahme zur Nicht-Kandidatur betont Schürr zudem, dass er als geschäftsführender Partner einer überregionalen Wirtschaftskanzlei in den letzten Jahren beruflich sehr viel aufgebaut habe. Ein Hin- und Herwechseln zwischen ehrenamtlicher und hauptberuflicher Tätigkeit sei in diesem Bereich nicht machbar. Deshalb habe er sich gegen eine Kandidatur entschieden und wolle Stadt und Landkreis in seinen bisherigen, ehrenamtlichen Ämtern voranbringen. Der Kandidat der CSU erhalte aber seine volle Unterstützung. red