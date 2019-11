UGL Egloffstein setzt auf junge Kandidaten und geht keine Listenverbindung mehr ein

Die Unabhängige Gemeindeliste Egloffstein (UGL) hat als erste Wählergemeinschaft im Gemeindebereich ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 benannt. Es ist eine sehr junge Liste, die allerdings noch einen Bürgermeisterkandidaten sucht.

In der Probierstube der Brennerei Erlwein in Hundsboden traf sich die UGL, eingeladen von den derzeitigen UGL-Gemeinderäten Manuel Vogel, Wolfgang Wiesenhütter und Niki Thäter, der auch als Zweiter Bürgermeister fungiert. Ein langes Wahlprozedere musste alle 24 zur Wahl berechtigten Anwesenden über sich ergehen lassen, ehe der eigentliche Anlass, die Aufstellung einer Liste für die Gemeinderatswahl, in Angriff genommen werden konnte.

Zuerst musste geklärt werden, wie viele Listenplätze angestrebt werden. Die Antwort: 28. Dann musste analog dazu per Wahlentscheid festgestellt werden, ob die Kandidatenliste 14 oder 28 Leute umfasst. Ergebnis: 14. Und drittens: Es musste entschieden werden, ob die Liste demokratisch oder diktatorisch aufgestellt werden soll. Die Antwort lautete: demokratisch. 17 der anwesenden 24 Bürger erklärten sich bereit, auf der Kandidatenliste für das Ehrenamt als Gemeinderat zur Wahl anzutreten. Auch hier war eine Wahl notwendig, denn es musste festgelegt werden - jeder hatte 28 Stimmen -, in welcher Reihenfolge die Liste erscheinen soll.

Das Ergebnis: Die drei bisherigen Gemeinderäte stehen auch auf der neuen Liste ganz vorne, ergänzt um eine weibliche Kandidatin: Fiona Porisch, Lehramtsanwärterin aus Egloffstein. Platz 5 nimmt ebenfalls eine Frau ein: die Arzthelferin Sonja Reh, gefolgt von Maschinenbautechniker Norbert Schmidt aus Hundsboden. Wolfgang Wiesenthütter ist mit 56 Jahren der Älteste auf der Liste. Alle anderen sind wesentlich jünger.

Die Liste:

Die Liste der UGL: Manuel Vogel, Wolfgang Wiesenhütter, Niki Thäter, Fiona Porisch, Sonja Reh, Norbert Schmidt, Carmen Härter, Achim Zuber, Michel Giesche, Julia Vogel, Tanja Ullrich, Thomas Manger, Rainer Schulz, Peter Braun; Ersatz: Markus Köhler, Johannes Kaplan, Andreas Müller.

Es sei eine "starke Liste geworden", freute sich Wiesenhütter, und das sei auch wichtig. Denn es wird bei der Kommunalwahl keine Listenverbindungen mehr geben. Deshalb sei es wichtig "viele Stimmen zu holen". Im Januar will sich die neue Liste der Öffentlichkeit vorstellen. Eines ist jetzt schon klar geworden: Man will dem Bürgermeister künftig bei der Umsetzung von Beschlüssen stärker auf die Finger schauen und es soll mehr Diskussionen geben in den öffentlichen Sitzungen, vor allem bei den drei wichtigen Themen Marktplatzsanierung, Kindergartenneubau und Freibadsanierung. Der bisherige Gemeinderat ist vielen Anwesenden, die schon mal als Zuschauer dabei waren, "viel zu brav".