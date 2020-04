Traditionelle Bewässerung seit Mittelalter: Fränkische Flusstäler sind Kulturerbe

Die Bemühungen haben sich gelohnt: Im vergangenen Jahr erarbeitete eine Gemeinschaft aus Wässerorganisationen in Schwabach, Nürnberg und im Landkreis Forchheim sowie der Wasserradgemeinschaft Möhrendorf den Bewerbungsantrag für eine Eintragung in die Verzeichnisse des "Immateriellen Kulturerbes". Nun hat der Bayerische Ministerrat entschieden, dass die "Wässerwiesen in Franken" in das Bayerische Landesverzeichnis aufgenommen werden.

Gleichzeitig schlug er eine Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis vor. Eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung spielte das positive Gutachten eines unabhängigen Expertengremiums, das auf Grundlage der Kriterien des Unesco-Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes alle eingereichten Bewerbungen beurteilt.

Seit dem Jahr 2003 stellt die Unesco kulturelle Ausdrucksformen in den Fokus der Öffentlichkeit mit dem Ziel, überall auf der Welt überliefertes Wissen und Können als Kulturerbe zu erhalten und zu fördern.

Die seit dem Mittelalter belegte, meist genossenschaftlich organisierte traditionelle Wiesenbewässerung diente (und dient heute noch) der Ertragssteigerung bei Gras und Heu auf den sandigen, wasserdurchlässigen und oft nährstoffarmen Böden der vergleichsweise niederschlagsarmen Region zwischen Schwabach/Roth im Süden und dem Raum Forchheim mit dem unteren Wiesenttal im Norden.

Gräben und Wehre

Über Grabensysteme und Wehre gelangt das Wasser aus den Fließgewässern auf die Wiesen. Teilweise werden von der Strömung angetriebene Wasserschöpfräder (seit dem Kanalbau: Pumpen) eingesetzt. Wässerwiesen zeichnen sich durch eine sehr hohe Biodiversität aus und erfüllen wichtige Funktionen für das Stadtklima ebenso wie für die Kulturlandschaft. In der modernen, zunehmend industriellen Landwirtschaft ist jedoch diese arbeitsintensive alte Kulturform zunehmend von Auflassung bedroht. Trotzdem gehört das Gebiet der Flusstäler der Rednitz, Regnitz und Wiesent europaweit zu den noch am besten erhaltenen Bewässerungssystemen.

Im Landkreis Forchheim

Um dieses Kulturerbe im Landkreis Forchheim zu schützen, zu entwickeln und nachhaltig zu erhalten, ist bereits vor drei Jahren das "Wässerwiesen-Projekt" in der Trägerschaft des Landratsamts ins Leben gerufen worden. Es berät und unterstützt die in Wässergenossenschaften organisierten Landwirte als wesentliche Akteure bei der Instandsetzung und Instandhaltung und der natur- und umweltschonenden Bewirtschaftung der Bewässerungssysteme im Wiesenttal. Und eben diese Akteure meint wohl auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU), wenn er die Aufnahme in die Landesliste als "ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für den persönlichen Einsatz in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weitergabe von Traditionen" bezeichnet.