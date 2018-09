Totalsperre in Weiher, Freigabe für Ende September angekündigt

Das Staatliche Bauamt Nürnberg baut in dem genannten Zeitraum die neue Fahrbahndecke - einen lärmarmen Splittmastixasphalt - in der Ortsdurchfahrt von Weiher ein. Dies ist nur unter Vollsperre der ganzen Ortsdurchfahrt für den gesamten Verkehr möglich, so dass sich für die Anlieger der Hauptstraße und die Bewohner von Weiher während des Einbaus starke Einschränkungen ergeben, um ihre Anwesen zu erreichen. Die Ortsdurchfahrt ist für den allgemeinen Verkehr ohnehin gesperrt.

Um die Einschränkungen für die Einwohner möglichst gering zu halten, wurden die Arbeiten auf ein Wochenende gelegt. Die Vollsperrung wird am Freitagabend, 21. September, um 19 Uhr beginnen und bis Montagmorgen, 24. September, um 4.30 Uhr dauern.

Hinweise für die Einwohner von Weiher: Während der Vollsperrung ist es nicht möglich, wie bisher die Grundstücke über die Baustelle zu erreichen. An diesem Wochenende kann nicht von der Weiherer Hauptstraße in die Weinbergstraße/Rosenbacher Straße, die Bachstraße, die Gartenstraße, den Ruhsteinweg, die Straße Im Grund oder den Ahornweg eingefahren und ebenso nicht auf die Weiherer Hauptstraße ausgefahren werden.

Die Zufahrt von Osten zu den Häusern südlich der gesperrten Weiherer Hauptstraße ist nur über die Staatsstraße 2243 und den Habernhofer Weg möglich. Die Anwohner der Weinbergstraße und der Rosenbacher Straße werden gebeten, über Rosenbach zu fahren. Die Anwohner der Weiherer Hauptstraße, des Markomanniawegs, des Ruhstein-, Linden-, Ahorn-, Eichen-, Fören- und Bergwegs werden durch ein separates Informationsschreiben über die Zufahrtsmöglichkeiten informiert.

Das Staatliche Bauamt empfiehlt an genanntem Wochenende sämtliche Autofahrten über die Weiherer Hauptstraße zu vermeiden. Für Fußgänger und Radfahrer ist das Passieren der Baustelle mit dem gewohnten Umweg über den Markomanniaweg möglich.

Busverkehr

Regelungen für den Busverkehr während der Zeit der Vollsperrung wurden getroffen. Die Busse können den Baustellenbereich nicht passieren. Es wird einen Ersatzfahrplan (www.vgn.de/fahrplanaenderungen/). Die Haltestelle muss bis zum 31. Oktober verlegt werden. Die Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung Uttenreuth wird im Ruhsteinweg, kurz vor der Einmündung in die Weiherer Hauptstraße, eingerichtet. Auch in Fahrtrichtung Dormitz muss die Haltestelle verlegt werden. Sie wird in der Weiherer Hauptstraße 2 vor dem ehemaligen "Kartoffelhaus", eingerichtet.

Ab Montag, 24. September, mit Betriebsbeginn fährt der Bus wieder planmäßig.

Hintergrund

Seit dem 9. April baut das Staatliche Bauamt Nürnberg die Staatsstraße 2240 in der Ortsdurchfahrt Weiher aus. Die Bauarbeiten schreiten weiterhin zügig voran. Deutlich früher als ursprünglich geplant ist das Ende der Bauarbeiten absehbar. Voraussichtlich Ende September kann der neue Straßenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden.