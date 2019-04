Tiefe Blicke ins All faszinieren die Besucher auf der Sternwarte Feuerstein

Bei Bilderbuchwetter konnte der Vorsitzende des Vereins Sternwarte Feuerstein, Frank Fleischmann, weit über 100 Besucher zum "Tag der Astronomie" begrüßen. Eingangs erläuterte Fleischmann dem Zuhörerkreis vor der Sternwarte den Aufbau des Sonnensystems und stellte Einzelheiten zu den Planeten dar. Mit diesem großen Kreis an interessierten Zuhörern wanderte dann Fleischmann mehrere Stationen des Planetenwegs ab und ging dabei auf viele Fragen zum Universum ein. Anschließend konnte der Besucherkreis einen Blick auf die Sonne durch das Sonnenteleskop der Sternwarte werfen. Im Vortragsraum zog Fritz Lappert mit seiner Darstellung zur "Himmelsmechanik" und den Abläufen im Universum viele Besucher in seinen Bann. Bis hin zu der Frage, ob es Leben auf den zahlreichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gäbe, reichte sein Vortrag. Im Anschluss platzte der Vortragsraum aus allen Nähten, als Christina Birkenhake und Werner Stupka die Details des Frühlingssternhimmels darstellten. Ausführlich ging Birkenhake auf die Sternbilder am Frühlingshimmel ein und stellte die Wege dar, wie man sich problemlos am Sternenhimmel zurecht findet. Sie erläuterte die Herkunft der Tierkreiszeichen und die Bedeutung der Ekliptik, auf der alle Planetenbahnen liegen.

Entstehung des Mondes

Werner Stupka referierte über den aktuellen Wissensstand zum Mond und zu seiner Entstehung. Ausführlich wurde die Entstehung des Sonnensystems dargestellt. Dazu zeigte Stupka viele Fotos, die von der Astrofotogruppe der Sternwarte auf dem Feuerstein aufgenommen wurden. Zahlreiche Fragen hatte insbesondere der junge Zuhörerkreis, der alles über die Entstehung von Sternen und ihr unterschiedliches Ende als Weiße Zwerge, als Supernovae oder gar als Schwarze Löcher, wissen wollte. Die beiden Referenten konnten mit ihrem Fachwissen verständliche Antworten auf alle diese Fragen geben. Der Höhepunkt des Abends war nach Einbruch der Dunkelheit die Beobachtung von verschiedenen astronomischen Objekten. Durch die zahlreichen Teleskope der Sternwarte konnten Kugelsternhaufen, Galaxien und auch planetarische Nebel bewundert werden. Auch der Planet Mars war noch kurzzeitig zu sehen und wurde ebenfalls an den Teleskopen der Sternwarte eingestellt. Viele Zuhörer interessierten sich auch für das Aussehen der Sternbilder am tatsächlichen Sternenhimmel. Die Mitglieder des Vereins Sternwarte Feuerstein konnten die Sternbilder des Löwen, der Zwillinge und der anderen Frühlingssternbilder zeigen. Bis kurz vor Mitternacht waren die vielen Sternenbegeisterten auf der Sternwarte und oft war zu hören: "Das war so faszinierend"