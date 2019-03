Thema Kolpinghaus: "Über die Köpfe der Aktiven hinweg gearbeitet"

Von einem "pharisäerhaften Inhalt der Äußerungen" sprechen die FBF-Räte Paul Nerb und Manfred Mauser. Sie kritisieren, dass die SPD "alle Schuld an den Problemen der Stadt den anderen" zuschiebe, sich selbst dagegen "kritiklos im reinen Licht der Erkenntnis und des selbstlosen Handelns" sehe. "Die Vorwürfe kulminieren in der Unterstellung, dass die Taktierer auch gegen die Interessen der Stadt handeln würden, nach unserer Ansicht ein starker Tobak, der Stadträte, die ihr Mandat ernst nehmen und solche soll es tatsächlich geben, ins Mark treffen kann", sagt Nerb. Das Demokratieverständnis der SPD-Fraktion zeige sich auch "in dem hartnäckigen Ignorieren des Willens einer überwältigenden Stadtratsmehrheit bezüglich der Verwendung des Kolpingshauses". In diesem Sinne äußerte sich auch die FGL. In deren Fraktionssitzung machte sich ebenfalls Ärger breit: Gerade weil die Workshops zum Kulturentwicklungsplan "ein gelungenes Beispiel für eine breite Beteiligung der ehrenamtlich Kulturschaffenden und interessierter Bürgerinnen und Bürger war", wie Fraktionsvorsitzende Annette Prechtel lobend hervorhebt, sei das Geschehen vom Freitag um so unverständlicher. Da habe unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Kulturschaffenden ein "Klausurtag zur Findung eines Betreiberkonzeptes für Rathaus und Kolpinghaus" stattgefunden". Auch nur eine "geringe Zahl an Stadtratsmitgliedern" sei geladen gewesen", bedauert Prechtel, "ausgerechnet der zuständige Kulturausschuss aber nicht". Absolut unverständlich sei das Ziel der Klausurtagung, kommerzielle Betreiber vorsprechen zu lassen. Dafür gebe es weder einen grundsätzlichen Ratsbeschluss, noch werde dies "den Vereinen gerecht, die ehrenamtlich Kulturangebote machen wollen und dazu auch in der Lage sind". Die FGL plädiere dafür, "dass sich die Stadtspitze mit den Vorarbeiten für ein Kulturzentrum Kolpinghaus im Schulterschluss zwischen Stadt, Jungem Theater und Vereinen befasst und sich mit den Verantwortlichen über deren Vorstellung austauscht, bevor am Thema vorbei und über die Köpfe der Aktiven hinweg gearbeitet wird". red