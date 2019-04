TBC begeistert Fans in der Eggolsheimer "Pampa"

Das "Totale Bamberger Cabarett", kurz TBC, führte in der Eggolsheimer Eggerbachhalle sein neues Programm "Wann, wenn nicht wir" auf. Die rund 200 Kabarettfans kamen in der über zweistündigen Vorführung auf ihre Kosten. Die Mischung aus Sketchen, witzigen musikalischen Einlagen und Wortakrobatik kam an.

Als sich das fränkische Kabaretttrio am Ende eines sich immer mehr steigernden Auftrittes wohlwissentlich aus Egloffstein anstatt aus Eggolsheim verabschiedete, kam das jubelnde Publikum dem Wunsch des fränkischen "Driemdiems" - Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann - gerne nach und würdigte deren Bühnenleistung mit "Fast a weng Respekt". Es ist die Steigerung der fränkischen Lobeshymne "Passt scho", wie die drei am Ende ihres Gagfeuerwerks musikalisch aufklärten. Musikalisch hatte das kurzweilige Programm auch angefangen. Mit "Wir spielen hier in der Pampa", frei nach dem Ohrwurm "Para bailar La Bamba" begrüßte TBC das lokale Publikum. "Das war dann auch die letzte Beleidigung des Abends", versprach das Trio.

Spätestens aber bei der gefühlt 20. Flasche, die im Zuhörerraum laut umfiel, konnten sie ihr Versprechen nicht halten. Schon allein wegen dieser Nebengeräusche, die sie gekonnt in ihr Programm integrierten, werde ihnen Eggolsheim noch lange in Erinnerung bleiben. Sie verschonten weder Politik noch Kirche, besangen die (Steuer-) Flüchtlinge mit "Wir lagen vor Madagaskar und hatten nur Cash an Bord" und boten "Lieder für Menschen, für die es keine Lieder gibt".

Grandios war die gnadenlos überspitzt gespielte "Bundestagsdebatte" über die Krümmung der Bananen. Als "Franken first" dürfte man wohl das Ansinnen von TBC umschreiben, mit der "Fasa" ein eigenes Raumfahrtprogramm zu starten. Mit wichtigen Aufgaben, wie die drei Kabarettisten eindrucksvoll anhand der Studie, wie lange die Kruste eines Schäuferlas in der Schwerelosigkeit hält, erläuterten.

Den Höhepunkt am Ende setzte Michael A. Tomis mit seinen Neuinterpretationen altbekannter Schlager. Den "Izzibizzi Strandbikini" ließ er "Scooter" singen, beim "Knallroten Gummiboot" imitierte er unter dem Johlen des Publikums Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg im Duett, bei "Pack die Badehose ein" führte er die Rammstein-Version vor.